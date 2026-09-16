Глава ЕК заявила о намерении ограничить свободный доступ детей в соцсети

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В ЕС намерены ограничить свободный доступ к соцсетям для детей младше 15 лет, сообщила в среду в ежегодном обращении о состоянии дел глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, дети до 15 лет не смогут заводить аккаунты в соцсетях без наблюдения старших.

Кроме того, отметила она, для этой категории лиц будет установлен лимит на пользование соцсетями до часа в сутки.

Для подростков в возрасте от 15 и до 18 лет платформы соцсетей также должны будут установить определенные ограничения.

При этом фон дер Ляйен отметила, что детей необходимо уберегать от воздействия экстремального контента.