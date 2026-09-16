Суд в Нидерландах вынес приговоры лидерам албанских боевиков в Косово

Хашим Тачи на первичной явке Специального суда по Косово в Гааге. 2020 год. Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Лидеры Освободительной армии Косово (ОАК) Хашим Тачи, Кадрия Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи осуждены в Гааге на длительные сроки заключения, сообщил в среду сербский телерадиоканал РТС.

По его данным, Тачи и Красничи осуждены на 25 лет тюремного заключения за военные преступления в период конфликта в автономном сербском крае Косово и Метохия в 1998-1999 гг. Весели приговорен к 18 годам тюремного заключения, Селими - к 13 годам.

В состав ОАК входили этнические албанцы, проживающие на территории Косово и Метохии. ОАК вела вооруженную борьбу за отделение Косова от тогдашней Союзной Республики Югославия.