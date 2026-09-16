В Литве откроется центр обслуживания и ремонта французских САУ Caesar

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Франция передаст Литве технологии и документацию для обслуживания и ремонта французских cамоходных артиллерийских установок Caesar, сообщило литовское Минобороны.

Министерство подписало соглашение о промышленном сотрудничестве с французской компанией KNDS, в рамках которого Литва инвестирует 12 млн евро в строительство и оснащение специализированных ремонтных мастерских для самоходных гаубиц Caesar. В Литве будет создан ремонтный центр Caesar для обслуживания критически важных электронных и гидравлических компонентов.

"Литва стала первой страной в мире, которой Франция передает технологический опыт в ремонте электронных и гидравлических компонентов систем Caesar. В Литве мы создаем потенциал, который позволит нам не только использовать одну из самых передовых артиллерийских систем, но и самостоятельно ее обслуживать и ремонтировать. Передача технологий и опыта литовской оборонной промышленности является важным шагом в укреплении независимости и устойчивости нашей оборонной промышленности", - заявил глава литовского Минобороны Робертас Каунас.

Ранее Вильнюс подписал контракт с KNDS France на поставку партии из 48 самоходных гаубиц Caesar Mk II общей стоимостью более 250 млн евро.