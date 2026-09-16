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США ограничат выдачу виз гражданам ЮАР, подозреваемым в притеснении белого населения страны

США ограничат выдачу виз гражданам ЮАР, подозреваемым в притеснении белого населения страны
Фото: Per-Anders Pettersson/Getty Images

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Посольство США в Претории сообщило об ограничениях выдачи виз гражданам ЮАР, которых оно считает ответственными за преступления на почве расовой ненависти против африканеров (потомков белых переселенцев) при пособничестве властей страны.

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"Эта мера касается тех, кто несет ответственность или причастен к принятию или реализации законов или политики, допускающих необоснованную экспроприацию земли, расовую дискриминацию или подстрекательство насилию в отношении членов этнических или расовых меньшинств в Южной Африке", - говорится в опубликованном посольством заявлении госсекретаря США Марко Рубио.

"США не допустят, чтобы такое поведение осталось безнаказанным. Эти действия напрямую подрывают мир, экономическую стабильность и верховенство права", - отмечается в документе.

Рубио также выразил глубокую обеспокоенность в связи с другими действиями властей ЮАР, такими как угрозы экспроприации земли без компенсации и подстрекательство к расовому насилию посредством унизительных лозунгов.

В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о бессрочном прекращении помощи ЮАР. Этот шаг он предпринял после того, как обвинил Преторию в экспроприации земли и нарушении прав африканеров. В мае 2025 года власти США предложили африканерам статус беженцев, утверждая, что они стали жертвами дискриминации. Претория эти обвинения отвергла.

США ЮАР
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