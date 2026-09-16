США ограничат выдачу виз гражданам ЮАР, подозреваемым в притеснении белого населения страны

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Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Посольство США в Претории сообщило об ограничениях выдачи виз гражданам ЮАР, которых оно считает ответственными за преступления на почве расовой ненависти против африканеров (потомков белых переселенцев) при пособничестве властей страны.

"Эта мера касается тех, кто несет ответственность или причастен к принятию или реализации законов или политики, допускающих необоснованную экспроприацию земли, расовую дискриминацию или подстрекательство насилию в отношении членов этнических или расовых меньшинств в Южной Африке", - говорится в опубликованном посольством заявлении госсекретаря США Марко Рубио.

"США не допустят, чтобы такое поведение осталось безнаказанным. Эти действия напрямую подрывают мир, экономическую стабильность и верховенство права", - отмечается в документе.

Рубио также выразил глубокую обеспокоенность в связи с другими действиями властей ЮАР, такими как угрозы экспроприации земли без компенсации и подстрекательство к расовому насилию посредством унизительных лозунгов.

В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о бессрочном прекращении помощи ЮАР. Этот шаг он предпринял после того, как обвинил Преторию в экспроприации земли и нарушении прав африканеров. В мае 2025 года власти США предложили африканерам статус беженцев, утверждая, что они стали жертвами дискриминации. Претория эти обвинения отвергла.