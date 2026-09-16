В Ереване заявили, что Армения не поднимала вопрос о выводе военной базы РФ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян сообщил, что армянская сторона не делала никаких заявлений о необходимости вывода 102-й российской военной базы с территории страны.

"Заявления о военной базе исходят от российской стороны, мы не сказали им ни слова. Как выразился премьер-министр (Армении Никол Пашинян - ИФ), хотят - пусть остаются, хотят - пусть уходят", - сказал Симонян в среду журналистам.

Он добавил, что Армения обозначит свою позицию, если по этому вопросу начнутся переговоры. "Мы выскажем свою точку зрения, но мы ничего подобного не говорили (о необходимости вывода военной базы РФ - ИФ). Это они сказали, и я не понимаю, зачем они это сказали", - заявил Симонян.

102-я российская военная база развернута в городе Гюмри, на севере Армении, с 1995 года. В 2011 году срок пребывания в республике этой базы был продлен до 2044 года.



