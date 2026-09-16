Поиск

В Ереване заявили, что Армения не поднимала вопрос о выводе военной базы РФ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян сообщил, что армянская сторона не делала никаких заявлений о необходимости вывода 102-й российской военной базы с территории страны.

"Заявления о военной базе исходят от российской стороны, мы не сказали им ни слова. Как выразился премьер-министр (Армении Никол Пашинян - ИФ), хотят - пусть остаются, хотят - пусть уходят", - сказал Симонян в среду журналистам.

Он добавил, что Армения обозначит свою позицию, если по этому вопросу начнутся переговоры. "Мы выскажем свою точку зрения, но мы ничего подобного не говорили (о необходимости вывода военной базы РФ - ИФ). Это они сказали, и я не понимаю, зачем они это сказали", - заявил Симонян.

102-я российская военная база развернута в городе Гюмри, на севере Армении, с 1995 года. В 2011 году срок пребывания в республике этой базы был продлен до 2044 года.


Ален Симонян Армения Гюмри Никол Пашинян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти Армении не исключили закупок газа в Азербайджане, Иране и Турции

Суд в Нидерландах вынес приговоры лидерам албанских боевиков в Косово

 Суд в Нидерландах вынес приговоры лидерам албанских боевиков в Косово

Зампред правительства Италии высказался за сохранение торговых связей с РФ

Общий суд ЕС частично удовлетворил требования Полины Гагариной о снятии санкций

 Общий суд ЕС частично удовлетворил требования Полины Гагариной о снятии санкций

Глава ЕК назвала цены на энергию для Европы слишком высокими

Глава ЕК предлагает сделать Канаду первым ассоциированным членом ЕС

 Глава ЕК предлагает сделать Канаду первым ассоциированным членом ЕС

Белоруссия и США согласовали промежуточный договор

Китай открыл судоходство по каналу Пинлу

 Китай открыл судоходство по каналу Пинлу

В Гонконге представили первый в истории план развития на пятилетку

Боливия и Парагвай завершили демаркацию границы за 88 лет

 Боливия и Парагвай завершили демаркацию границы за 88 лет
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11770 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3734 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов