Лавров и Рубио обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Закавказье

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь Марко Рубио в ходе встречи "на полях" недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в Закавказье, Латинской Америке и Карибском бассейне, сообщает МИД РФ.

"В числе международных и региональных вопросов затрагивалась ситуация на Ближнем Востоке, в Закавказье, в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что также была затронута "тема противодействия нелегитимным практикам в международно-правовой сфере со стороны некоторых многосторонних институтов".