Поиск

Иран предложил США прекращение огня на 60 дней и постепенное открытие Ормузского пролива

Иран предложил США прекращение огня на 60 дней и постепенное открытие Ормузского пролива
Фото: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Иранские представители на полях Генассамблеи ООН передали делегации США план по прекращению конфликта на Ближнем Востоке, сообщает The National со ссылкой на источники в регионе.

По их словам, Иран представил США программу действий по окончанию конфликта - с региональным перемирием, постепенным открытием Ормузского пролива и отменой блокады Штатами иранских портов. Собеседники издания рассказали об этом день спустя после встречи делегаций в Нью-Йорке.

Встреча прошла при посредничестве Катара, Пакистана и Египта; второй раунд переговоров запланирован на среду.

Источники The National отметили, что Иран предложил установить режим прекращения огня в регионе, нормализовать ситуацию в Ормузском проливе. Также Тегеран хочет убедить Вашингтон согласиться на график мирных переговоров, пока будет в силе перемирие. Прекращение огня также подразумевает прекращение ударов по объектам на территории соседних с Ираном арабских стран.

Однако собеседники The National не уточнили, согласились ли США с планом Ирана.

Президент США Дональд Трамп ранее встретился с представителями государств Персидского залива для обсуждения ситуации в регионе. По словам источников, Трамп дал понять, что хочет убедить страны региона сесть за стол переговоров с Ираном. Трамп надеется на организацию такой встречи позднее в сентябре в Омане с целью начать процесс примирения и перестройки отношений стран.

Источники The National считают, что попытки Трампа завершить конфликт связаны с необходимостью получить крупную внешнеполитическую победу в преддверии промежуточных выборов в США в ноябре 2026 года. Частью успех такого стремления будет зависеть от позиции Египта, добавили собеседники газеты. Так, переговоры на этой неделе президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа были посвящены идее примирения Ирана и арабских стран.

Дональд Трамп Иран Катар США ООН Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Москва не намерена прерывать военные действия на время переговоров по Украине

Иран предложил США прекращение огня на 60 дней и постепенное открытие Ормузского пролива

 Иран предложил США прекращение огня на 60 дней и постепенное открытие Ормузского пролива

Глава Госдепа заявил об обеспокоенности США риском расширения украинского конфликта

 Глава Госдепа заявил об обеспокоенности США риском расширения украинского конфликта

Президент Сирии не намерен уступать Голанские высоты

Встреча Лаврова и Рубио на "полях" Генассамблеи ООН продлилась 52 минуты

 Встреча Лаврова и Рубио на "полях" Генассамблеи ООН продлилась 52 минуты

Лавров и Рубио начали встречу на "полях" Генассамблеи ООН

Котировки Brent перешли к росту и находятся у $99,62 за баррель

Римский Колизей закрылся на день из-за несчастного случая

 Римский Колизей закрылся на день из-за несчастного случая

До 10 человек выросло число жертв тайфуна в Японии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11903 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 190 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3763 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов