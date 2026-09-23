Иран предложил США прекращение огня на 60 дней и постепенное открытие Ормузского пролива

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Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Иранские представители на полях Генассамблеи ООН передали делегации США план по прекращению конфликта на Ближнем Востоке, сообщает The National со ссылкой на источники в регионе.

По их словам, Иран представил США программу действий по окончанию конфликта - с региональным перемирием, постепенным открытием Ормузского пролива и отменой блокады Штатами иранских портов. Собеседники издания рассказали об этом день спустя после встречи делегаций в Нью-Йорке.

Встреча прошла при посредничестве Катара, Пакистана и Египта; второй раунд переговоров запланирован на среду.

Источники The National отметили, что Иран предложил установить режим прекращения огня в регионе, нормализовать ситуацию в Ормузском проливе. Также Тегеран хочет убедить Вашингтон согласиться на график мирных переговоров, пока будет в силе перемирие. Прекращение огня также подразумевает прекращение ударов по объектам на территории соседних с Ираном арабских стран.

Однако собеседники The National не уточнили, согласились ли США с планом Ирана.

Президент США Дональд Трамп ранее встретился с представителями государств Персидского залива для обсуждения ситуации в регионе. По словам источников, Трамп дал понять, что хочет убедить страны региона сесть за стол переговоров с Ираном. Трамп надеется на организацию такой встречи позднее в сентябре в Омане с целью начать процесс примирения и перестройки отношений стран.

Источники The National считают, что попытки Трампа завершить конфликт связаны с необходимостью получить крупную внешнеполитическую победу в преддверии промежуточных выборов в США в ноябре 2026 года. Частью успех такого стремления будет зависеть от позиции Египта, добавили собеседники газеты. Так, переговоры на этой неделе президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа были посвящены идее примирения Ирана и арабских стран.