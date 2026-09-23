Поиск

Лавров и Рубио начали встречу на "полях" Генассамблеи ООН

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Марко Рубио начали встречу в Нью-Йорке на "полях" Генассамблеи (ГА) ООН, передает корреспондент "Интерфакса".

Это уже пятая встреча Лаврова и Рубио с 2025 года: ранее они встречались в Эр-Рияде, Куала-Лумпуре, Нью-Йорке и Маниле.

Ранее глава МИД РФ заявил, что планирует в ходе встречи с госсекретарем США обсудить, в частности, видение Вашингтоном ситуации на Украине.

С российской стороны во встрече участвуют посол РФ в США Александр Дарчиев, директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров, официальный представитель МИД России Мария Захарова, постпред РФ при ООН Василий Небензя и директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин.

Марко Рубио Сергей Лавров ООН США МИД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лавров и Рубио начали встречу на "полях" Генассамблеи ООН

Котировки Brent перешли к росту и находятся у $99,62 за баррель

Римский Колизей закрылся на день из-за несчастного случая

 Римский Колизей закрылся на день из-за несчастного случая

До 10 человек выросло число жертв тайфуна в Японии

В Литве назвали невозможным транзит белорусских удобрений через страны ЕС в США

Пентагон сообщил о 19 погибших военных США в ходе конфликта с Ираном

Dow Jones завершил торги в минусе, Nasdaq вырос и обновил рекорд

 Dow Jones завершил торги в минусе, Nasdaq вырос и обновил рекорд

Что случилось этой ночью: среда, 23 сентября

КСИР предостерег США от новых атак после угроз Трампа в ООН

 КСИР предостерег США от новых атак после угроз Трампа в ООН

Лавров прибыл в Нью-Йорк и встретится на Генассамблее ООН с госсекретарем Рубио
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11901 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3761 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов