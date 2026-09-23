Лавров и Рубио начали встречу на "полях" Генассамблеи ООН

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Марко Рубио начали встречу в Нью-Йорке на "полях" Генассамблеи (ГА) ООН, передает корреспондент "Интерфакса".

Это уже пятая встреча Лаврова и Рубио с 2025 года: ранее они встречались в Эр-Рияде, Куала-Лумпуре, Нью-Йорке и Маниле.

Ранее глава МИД РФ заявил, что планирует в ходе встречи с госсекретарем США обсудить, в частности, видение Вашингтоном ситуации на Украине.

С российской стороны во встрече участвуют посол РФ в США Александр Дарчиев, директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров, официальный представитель МИД России Мария Захарова, постпред РФ при ООН Василий Небензя и директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин.