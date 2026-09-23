Римский Колизей закрылся на день из-за несчастного случая
Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Располагающийся в итальянской столице Колизей приостановил работу на день в связи с гибелью работника, сообщает Associated Press.
По сообщению пресс-службы археологического парка, 22-летний сотрудник, который специализировался на высотных работах с использованием альпинистского снаряжения, сорвался вниз и погиб, когда прокладывал кабели для системы освещения.
Свои соболезнования в связи с гибелью Моретти выразила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Мелони сказала, что надеется на то, что причину несчастного случая удастся установить как можно скорее.