Римский Колизей закрылся на день из-за несчастного случая

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Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Располагающийся в итальянской столице Колизей приостановил работу на день в связи с гибелью работника, сообщает Associated Press.

По сообщению пресс-службы археологического парка, 22-летний сотрудник, который специализировался на высотных работах с использованием альпинистского снаряжения, сорвался вниз и погиб, когда прокладывал кабели для системы освещения.

Свои соболезнования в связи с гибелью Моретти выразила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Мелони сказала, что надеется на то, что причину несчастного случая удастся установить как можно скорее.