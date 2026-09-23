До 10 человек выросло число жертв тайфуна в Японии

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Число погибших из-за обрушившегося на Японию тайфуна "Дуцзюань" выросло до 10 человек, сообщает в среду агентство ЭФЭ.

Днем ранее поступали данные о четырех жертвах стихии.

По последней информации, еще четыре человека считаются пропавшими без вести, 28 человек получили травмы. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Сильнее всего пострадали префектуры Тиба и Канагава. Тайфун принес проливные дожди и сильные порывы ветра, в результате начался сход оползней. В некоторых районах за 48 часов выпало свыше 800 мм осадков.

Около 700 зданий были полностью или частично уничтожены.

Мощный тайфун обрушился на Японию в начале недели. К настоящему моменту "Дуцзюань" ушел в сторону Тихого океана.