Президент Сербии заявил о необходимости восстановления доверия к ООН

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич заявил о необходимости восстановления доверия к ООН, однако для этого, по его словам, требуются масштабные преобразования.

"Международная система в том виде, в каком мы ее знали, рухнула, ее больше не существует. Сегодня мы становимся свидетелями рождения нового порядка, появляется все большее количество сильных региональных игроков, обладающих значительным политическим, экономическим, военным и технологическим потенциалом и стремящихся самостоятельно влиять на глобальные процессы", - сказал он, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

"Мы вступаем в период, характеризующийся более сложным и менее предсказуемым распределением сил, в котором риск возникновения конфликтов выше, чем на протяжении последних десятилетий, - подчеркнул Вучич. - Конфронтация все чаще приобретает формы экономического давления, технологических ограничений, конкуренции за ресурсы и рынки, дезинформации. Границы между миром и конфликтами становятся все более размытыми".

"Традиционная система международного правосудия серьезно подорвана, так как его нормы не применяются ко всем в одинаковой мере", - заявил президент Сербии, отметив, что во многих выступлениях на ГА ООН звучали призывы к соблюдению Устава ООН при том, что эти же страны ранее принимали участие в попрании и уничтожении основ международного права, и в частности речь идет о тех странах, которые признали независимость Косово, попытавшись оторвать от Сербии 14% ее территории.

"Порядок, основанный на соблюдении Устава ООН больше не существует, он был уничтожен теми, кто разорвал территории других стран ради своих собственных политических, экономических, корыстных интересов", - сказал Вучич.

"Они нанесли удар по Сербии, но не нанесли ей поражения, Сербия восстала из пепла и сейчас демонстрирует всему миру, как восстанавливать и защищать международное право", - отметил президент Сербии.

Он подчеркнул, что Сербия не намерена отказываться от "традиционных уз дружбы" с другими государствами.

"Белград - одна из немногих европейских столиц, откуда можно напрямую улететь в США, Китай и Россию. Мы также поддерживаем традиционные узы дружбы со странами Африки, Азии и Латинской Америки, с которыми недавно отметили 65-ю годовщину первой конференции Движения неприсоединения", - добавил Вучич.

По его словам, открытость Сербии отражает ее стратегию развития, историю и понимание мира.

"Сербия убеждена, что у государств могут быть четкий курс, собственные интересы, но при этом не обязательно закрывать двери перед теми, с кем нет согласия по всем вопросам. Свобода и независимость в принятии решений - это самые значимые ценности для Сербии", - заключил Вучич.