Грузовое судно подверглось удару в Ормузском проливе, есть погибший

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Две торпеды попали в сухогруз MV Cape Dao, шедший через Ормузский пролив, один человек погиб, сообщает в среду газета Hindustan Times.

Судно под флагом Антигуа и Барбуда направлялось из порта Мина-Сакр (ОАЭ) в Индию. Сухогруз следовал через Ормузский пролив близ Омана.

Торпеды попали в левый борт сухогруза, повредив жилой отсек и часть машинного отделения. На судне находились 28 человек, 20 из них - граждане Индии. Погибший был индийцем. Остальных членов экипажа эвакуировали.

Информация о том, кто осуществил пуск торпед, не приводится.