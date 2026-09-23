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Грузовое судно подверглось удару в Ормузском проливе, есть погибший

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Две торпеды попали в сухогруз MV Cape Dao, шедший через Ормузский пролив, один человек погиб, сообщает в среду газета Hindustan Times.

Судно под флагом Антигуа и Барбуда направлялось из порта Мина-Сакр (ОАЭ) в Индию. Сухогруз следовал через Ормузский пролив близ Омана.

Торпеды попали в левый борт сухогруза, повредив жилой отсек и часть машинного отделения. На судне находились 28 человек, 20 из них - граждане Индии. Погибший был индийцем. Остальных членов экипажа эвакуировали.

Информация о том, кто осуществил пуск торпед, не приводится.

Ормузский пролив сухогруз торпеды
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