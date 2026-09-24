Поиск

Трамп лично приветствовал прибывшего с визитом в США Си Цзиньпина

Трамп лично приветствовал прибывшего с визитом в США Си Цзиньпина
Президент Трамп приветствует председателя КНР Си Цзиньпина на военной базе Эндрюс
Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией лично приветствовал председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего с визитом в США.

Американские телеканалы показали кадры из авиабазы Эндрюс (штат Мэриленд), куда приземлился самолет китайского лидера. Трамп встретил гостя около трапа и коротко с ним пообщался.

Ранее американские СМИ отмечали, что президенты США крайне редко лично встречают иностранных гостей после их прилета. Таким образом, Трамп, как считается, хотел выразить максимальное уважение Си Цзиньпину.

Переговоры обоих лидеров, как ожидается, начнутся утром в четверг по местному времени в Вашингтоне (во второй половине дня четверга по московскому времени). Визит Си Цзиньпина завершится в пятницу.

США Дональд Трамп КНР Си Цзиньпин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США и Китай договорились продлить до 10 января "пусанские" торговые договоренности

 США и Китай договорились продлить до 10 января "пусанские" торговые договоренности

Американская администрация готовит план 90-дневного запрета на экспорт дизеля

 Американская администрация готовит план 90-дневного запрета на экспорт дизеля

Трамп лично приветствовал прибывшего с визитом в США Си Цзиньпина

 Трамп лично приветствовал прибывшего с визитом в США Си Цзиньпина

Песков заявил, что в Кремле приветствуют американское приглашение Путина на G20

 Песков заявил, что в Кремле приветствуют американское приглашение Путина на G20

Грузовое судно подверглось удару в Ормузском проливе, есть погибший

Москва не намерена прерывать военные действия на время переговоров по Украине

Иран предложил США прекращение огня на 60 дней и постепенное открытие Ормузского пролива

 Иран предложил США прекращение огня на 60 дней и постепенное открытие Ормузского пролива

Глава Госдепа заявил об обеспокоенности США риском расширения украинского конфликта

 Глава Госдепа заявил об обеспокоенности США риском расширения украинского конфликта

Президент Сирии не намерен уступать Голанские высоты
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3767 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11904 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 190 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов