Трамп лично приветствовал прибывшего с визитом в США Си Цзиньпина

Президент Трамп приветствует председателя КНР Си Цзиньпина на военной базе Эндрюс Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией лично приветствовал председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего с визитом в США.

Американские телеканалы показали кадры из авиабазы Эндрюс (штат Мэриленд), куда приземлился самолет китайского лидера. Трамп встретил гостя около трапа и коротко с ним пообщался.

Ранее американские СМИ отмечали, что президенты США крайне редко лично встречают иностранных гостей после их прилета. Таким образом, Трамп, как считается, хотел выразить максимальное уважение Си Цзиньпину.

Переговоры обоих лидеров, как ожидается, начнутся утром в четверг по местному времени в Вашингтоне (во второй половине дня четверга по московскому времени). Визит Си Цзиньпина завершится в пятницу.