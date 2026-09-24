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Американская администрация готовит план 90-дневного запрета на экспорт дизеля

Американская администрация готовит план 90-дневного запрета на экспорт дизеля
Фото: Samuel Corum/Getty Images

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Белый дом прорабатывает план введения 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива в попытке снизить цены на энергоносители на фоне предстоящих в ноябре промежуточных выборов в Конгресс США, пишет Politico со ссылкой на источники.

"Администрация Трампа подготавливает план 90-дневного запрета на экспорт дизеля, несмотря на разногласия в самой администрации и с нефтяной отраслью, пытаясь снизить цены на энергоносители, тяготящие республиканцев в преддверии промежуточных выборов", - сообщает газета.

Издание подчеркивает, что запрет все еще прорабатывается юридически.

Тем не менее, по словам источников, президент США Дональд Трамп может объявить о введении данной меры уже к концу текущей недели.

Это может стать первым ограничением экспорта энергоносителей с тех пор, как в 2015 году президент Барак Обама отменил действовавший десятилетиями запрет на экспорт нефти.

По данным Politico, против 90-дневного запрета выступают представители нефтяной отрасли, предупреждающие, что краткосрочная выгода будет перевешена более высокими ценами на топливо в будущем. Против также министр энергетики Крис Райт, министр финансов Скотт Бессент и министр внутренних дел Дуг Бургум.

США дизель экспорт запрет
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