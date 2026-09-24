США и Китай договорились продлить до 10 января "пусанские" торговые договоренности

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Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - США и КНР согласились продлить до 10 января 2026 года соглашение, предусматривающее отказ сторон от части введенных друг против друга торговых ограничений, заявил в четверг глава американского Минфина Скотт Бессент.

"Мы сегодня договорились продлить то, что мы называем "пусанским соглашением", которое предусматривает снижение напряженности в сфере экономики между обеими странами. Соглашение истекало 10 ноября 2026 года. Теперь мы его продлим до 10 января 2027 года", - сказал он в эфире Fox News.

Бессент пояснил, что цель этого шага - "получить побольше времени, чтобы выяснить, каких договоренностей наши страны могут достигнуть в том, что касается экономики".

Речь идет о соглашении, которое США и Китай согласовали в 2025 году в Пусане (Южная Корея). Оно предусматривает, в частности, некоторое снижение пошлин США на китайский экспорт и согласие Пекина не препятствовать поставкам в США редкоземельных металлов, а также - нарастить закупки американских сельхозтоваров.