Поиск

США и Китай договорились продлить до 10 января "пусанские" торговые договоренности

США и Китай договорились продлить до 10 января "пусанские" торговые договоренности
Фото: Cheng Xin/Getty Images

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - США и КНР согласились продлить до 10 января 2026 года соглашение, предусматривающее отказ сторон от части введенных друг против друга торговых ограничений, заявил в четверг глава американского Минфина Скотт Бессент.

"Мы сегодня договорились продлить то, что мы называем "пусанским соглашением", которое предусматривает снижение напряженности в сфере экономики между обеими странами. Соглашение истекало 10 ноября 2026 года. Теперь мы его продлим до 10 января 2027 года", - сказал он в эфире Fox News.

Бессент пояснил, что цель этого шага - "получить побольше времени, чтобы выяснить, каких договоренностей наши страны могут достигнуть в том, что касается экономики".

Речь идет о соглашении, которое США и Китай согласовали в 2025 году в Пусане (Южная Корея). Оно предусматривает, в частности, некоторое снижение пошлин США на китайский экспорт и согласие Пекина не препятствовать поставкам в США редкоземельных металлов, а также - нарастить закупки американских сельхозтоваров.

Минфин США Скотт Бессент Китай торговля
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США и Китай договорились продлить до 10 января "пусанские" торговые договоренности

 США и Китай договорились продлить до 10 января "пусанские" торговые договоренности

Американская администрация готовит план 90-дневного запрета на экспорт дизеля

 Американская администрация готовит план 90-дневного запрета на экспорт дизеля

Трамп лично приветствовал прибывшего с визитом в США Си Цзиньпина

 Трамп лично приветствовал прибывшего с визитом в США Си Цзиньпина

Песков заявил, что в Кремле приветствуют американское приглашение Путина на G20

 Песков заявил, что в Кремле приветствуют американское приглашение Путина на G20

Грузовое судно подверглось удару в Ормузском проливе, есть погибший

Москва не намерена прерывать военные действия на время переговоров по Украине

Иран предложил США прекращение огня на 60 дней и постепенное открытие Ормузского пролива

 Иран предложил США прекращение огня на 60 дней и постепенное открытие Ормузского пролива

Глава Госдепа заявил об обеспокоенности США риском расширения украинского конфликта

 Глава Госдепа заявил об обеспокоенности США риском расширения украинского конфликта

Президент Сирии не намерен уступать Голанские высоты
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3767 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11904 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 190 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов