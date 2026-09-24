Председатель ЕК подтвердила готовность ЕС содействовать реформам в Армении

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявила, что ЕС продолжит оказывать поддержку продвижению программ армянского правительства.

Как сообщили в пресс-службе правительства Армении, встреча Пашиняна и председателя ЕК состоялась в Нью-Йорке в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Пашинян подчеркнул важность поддержки со стороны ЕС процесса экономической диверсификации Армении и принимаемых с этой целью решений. Он также отметил поддержку ЕС в эффективной реализации демократических реформ в стране", - говорится в сообщении.

Председатель ЕК отметила, что "ЕС продолжит оказывать поддержку продвижению программ правительства Армении и развитию сотрудничества в различных сферах".