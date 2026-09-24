Лавров обсудил с премьером Ливана обстановку на Ближнем Востоке

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров "на полях" недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с председателем Совета министров Ливанской Республики Навафом Салямом, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями относительно развития обстановки в регионе Ближнего Востока с акцентом на ситуацию в Ливане и вокруг него. С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета этой дружественной страны", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что "акцентирована необходимость прекращения боевых действий в Ливане и создания условий для политико-дипломатического урегулирования конфликта в соответствии с положениями резолюции 1701 СБ ООН".

Отдельное внимание было уделено тематике возможного сохранения ооновского присутствия в Ливане в свете предстоящего завершения мандата Временных сил ООН в республике.

"Рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-ливанских связей, включая поддержание регулярного политического диалога", - добавили в МИД РФ.

Кроме того, состоялась встреча Лаврова с министром иностранных дел и по делам Карибского сообщества Республики Тринидад и Тобаго Шоном Соберсом.

"Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам современности, путям наращивания двустороннего сотрудничества в представляющих обоюдный интерес сферах, а также аспектам взаимодействия в ООН и в рамках Форума стран-экспортёров газа", - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.