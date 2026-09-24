Рютте заявил о готовности НАТО предоставить гарантии безопасности Киеву после завершения конфликта

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - США, Канада и европейские союзники по НАТО готовы предоставить Украине гарантии безопасности, но лишь после достижения мирного соглашения с Россией, заявил в четверг генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

По его словам, работа над механизмом гарантий безопасности идет в рамках так называемой коалиции желающих, которую возглавляют Великобритания и Франция.

Рютте заявил, что после достижения мирного соглашения или долгосрочного прекращения огня необходимо исключить повторение ситуации, при которой возможны любые новые военные действия.

Ранее страны "коалиции желающих" и США согласовали основные элементы будущей системы гарантий. Среди них - механизм мониторинга прекращения огня под руководством Штатов, дальнейшая поддержка украинской армии, возможность размещения многонациональных сил, а также обязательства оказать Украине помощь в случае каких-либо военных действий в будущем.