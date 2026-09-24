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Выборы президента Киргизии назначены на 27 января 2027 года

Выборы президента Киргизии назначены на 27 января 2027 года
Фото: SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Парламент Киргизии на заседании в четверг принял постановление о назначении очередных выборов президента страны на 27 января 2027 года.

Согласно действующему законодательству, парламент обязан объявить о дате выборов не позднее чем за четыре месяца до дня голосования. Если парламент не успеет назначить выборы в установленный законом срок, то они считаются назначенными автоматически на следующий день после крайнего срока.

По предварительным данным, агитационный период начнется 22 или 23 декабря.

Президентом может быть избран гражданин Киргизии, достигший 35 лет и владеющий государственным языком. У него не должно быть гражданства иностранного государства, и он должен проживать в Киргизии не менее 15 лет.

Согласно новым поправкам в закон, президентом не может стать человек, имеющий погашенную судимость или если уголовное дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям. Раньше было прописано, что кандидат не должен иметь судимости, но если она была погашена, то он мог участвовать в выборах.

Киргизия
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Выборы президента Киргизии назначены на 27 января 2027 года

 Выборы президента Киргизии назначены на 27 января 2027 года

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