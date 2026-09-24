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Brent подешевела до $102,3 за баррель после скачка котировок

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Нефть дешевеет в четверг после скачка котировок в среду.

К 8:20 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,79 (0,77%) до $102,29 за баррель. В среду Brent подорожала на $3,83 (3,86%), до $103,08 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,72 (0,78%), до $91,44 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,64 (1,81%), до $92,16 за баррель.

Подъему цен накануне способствовали заявления президента Ирана Масуда Пезешкиана на Генассамблее ООН. В своем выступлении он назвал Иран жертвой терроризма, отметив, что страна не намерена терпеть попытки силового давления. В то же время Пезешкиан сообщил о готовности к диалогу с США по спорным вопросам.

Тегеран и Вашингтон по-прежнему расходятся во взглядах на то, как положить конец войне, однако дипломатические усилия должны продолжаться, заявил Reuters высокопоставленный иранский чиновник. По его словам, Иран изучает ответ Вашингтона на свои предложения по мирному урегулированию, которые предполагают, в частности, снятие морской блокады с иранских портов и возобновление судоходства через Ормузский пролив.

В центре внимания рынка также остается вопрос о возможном ограничении экспорта дизельного топлива Штатами. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что поручил своей администрации рассмотреть вопрос о запрете или ограничении экспорта дизеля, и соответствующее решение будет принято в ближайшем времени.

Минэнерго США сообщило, что на прошлой неделе коммерческие запасы нефти в стране выросли на 2,97 млн баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 1,69 млн баррелей, дистиллятов - на 428 тысяч баррелей.

Brent WTI Иран Дональд Трамп США Минэнерго
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