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В Сирии случился мощный пожар на газопроводе из-за возможной диверсии

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - На востоке Сирии произошел сильный пожар на газопроводе, причиной могла стать диверсия, сообщает агентство SANA со ссылкой на представителей властей. Из-за инцидента нарушены работа одного газоперерабатывающего завода и подача газа на ближайшие электростанции.

Возгорание произошло на участке между городами Аш-Шула и Дейр-эз-Зор недалеко от границы с Ираком. Пожарные службы изолировали район с обеих сторон от очага возгорания и тушили пожар по мере падения давления газа.

Информация об ответственных за инцидент, пострадавших, масштабах ущерба и сроках возобновления подачи газа на электростанции пока не приводится.

В провинции Дейр-эз-Зор находится большая часть нефтяных и газовых месторождений в Сирии. СМИ отмечают, что регион неоднократно подвергался ударам террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России), цель которой - сорвать усилия Дамаска по обеспечению безопасности энергетических маршрутов.

Дейр-эз-Зор Ирак Аш-Шула Сирия
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