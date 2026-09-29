Тегеран рассматривает возможность выхода из ДНЯО

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель спикера парламента Ирана Али Никзад заявил, что Тегеран рассмотрит предложение о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Проект выхода из ДНЯО находится на рассмотрении с пометкой чрезвычайной срочности. Как только он поступит в парламент, его рассмотрят в тот же день", - цитирует его агентство Fars.

По словам Никзада, "парламент также изучит международные последствия этого шага".

Он добавил, что иранские законодатели не доверяют Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и его генеральному директору Рафаэлю Гросси.

Законодатель обвинил главу МАГАТЭ в том, что тот совершает лишь "поверхностные" визиты на ядерные объекты Ирана и публикует негативные отчеты.