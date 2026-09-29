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КСИР пригрозил применить новое оружие для защиты Ирана в случае нападения США

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) во вторник заявил о разработке нового оружия для защиты Исламской Республики, передает телеканал CBS News.

"Мы постоянно разрабатываем и модернизируем новое и существующее оружие для самообороны", - заявил представитель КСИР бригадный генерал Хоссейн Мохебби, не вдаваясь в подробности.

"Мы используем все мировые технологии для создания нового оружия, чтобы защитить наш народ и нашу страну, и, если потребуется, мы применим это оружие для защиты нашей страны", - сказал он.

Мохебби заявил, что США не смогли достичь своих целей с помощью военного и экономического давления, и предсказал, что "в конечном итоге Америка будет вынуждена покинуть регион".

Иран КСИР США
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