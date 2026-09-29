ЕК предложила план по укреплению устойчивости и безопасности внешних границ ЕС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) выдвинула во вторник предложение по плану из пяти пунктов, призванному предотвращать "внезапные случаи массового незаконного прибытия мигрантов" в ЕС.

"Сильная Европа начинается с надежной охраны внешних границ. Используя защищенные цифровые инструменты, совершенствуя механизмы обмена данными и внедряя интеллектуальные технологии, мы помогаем пограничным службам эффективнее управлять миграционными потоками, бороться с трансграничной преступностью и обеспечивать безопасность наших внешних границ", - заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Хенна Вирккунен, курирующая вопросы безопасности.

В опубликованном коммюнике Еврокомиссии отмечается, что действующая в ЕС "комплексная и надежная система управления миграцией" уже принесла ощутимые результаты: "число случаев незаконного пересечения границ снизилось до самого низкого уровня с 2021 года".

"Однако недавние события от восточных рубежей до побережья Средиземного моря стали серьезным испытанием для границ ЕС. Кризисная ситуация, сложившаяся этим летом в Сеуте, продемонстрировала, как быстро на внешних границах ЕС может возникнуть угроза внезапного массового наплыва мигрантов, перерастающая в чрезвычайную ситуацию", - говорится в документе.

В нем отмечается, что подобные ситуации угрожают общей безопасности и единству ЕС, а также приводят к неприемлемым человеческим жертвам.

В Брюсселе объявили пять ключевых направлений деятельности Евросоюза на этом направлении, которые обозначила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в своей реакции на события в испанском автономном городе Сеута на севере Африки. Это: усиление сотрудничества со странами-партнерами для предотвращения незаконной миграции; укрепление внешних границ ЕС; совершенствование систем мониторинга, ситуационной осведомленности и раннего предупреждения; ликвидация сетей контрабанды и торговли мигрантами; повышение эффективности процедур возврата мигрантов.

Этот план из пяти пунктов будет теперь представлен государствам-членам на заседании Совета ЕС по юстиции и внутренним делам 1-2 октября.

"Решение выявленных проблем требует совместных действий государств-членов, профильных агентств ЕС и Европейской комиссии. Реализация этого плана будет осуществляться всеми указанными сторонами на скоординированной основе", - сказано в коммюнике ЕК.