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Более 40 тыс. нелегалов прорвались за последние дни в испанскую Сеуту

Более 40 тыс. нелегалов прорвались за последние дни в испанскую Сеуту
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Свыше 40 тыс. нелегальных иммигрантов прорвались за последние дни из Марокко в автономный город Испании Сеута на севере Африки, сообщает в пятницу газета El Pais со ссылкой на оценки властей.

При этом, по некоторым оценкам, это число может доходить до почти 50 тыс. Основная часть иммигрантов попала в Сеуту в течение четверга, 30 июля.

В то же время, по данным испанской стороны, не менее 18 человек погибли при попытке перебраться из Марокко в Сеуту. Иммигранты прорывались как по суше, так и по воде.

Испания направила в Сеуту дополнительных военных и полицейских для урегулирования кризисной ситуации.

Кроме того, Мадрид закрыл границу автономного города на севере Африки - Мелилья.

Согласно МВД Испании, Мадрид и Рабат ведут совместную работу над регулированием потока иммигрантов.

Позднее в пятницу премьер Испании Педро Санчес и глава МВД Фернандо Гранде-Марласка прибудут в Сеуту.

В МИД Италии, со своей стороны, выступили за "приостановку правил шенгенской зоны в отношении Испании", аргументировав это тем, что "нелегальная иммиграция представляет угрозу для нацбезопасности".

Испания Марокко Сеута Педро Санчес
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