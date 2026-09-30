Трамп переименовал ИИ в "суперинтеллект"

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Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании искусственного интеллекта (ИИ) в "суперинтеллект" (Super intelligence), сообщает Белый дом.

"Сегодня президент Трамп подписал указ, нацеленный на то, чтобы вместо термина "искусственный интеллект" использовать термин "суперинтеллект" (...) Это решение призвано привлечь внимание к постоянным технологическим инновациям и к безграничным возможностям, которые откроются для американского народа", - говорится в сообщении.

Указ предусматривает, что все федеральные ведомства, имеющие отношение к исполнительной власти, отныне должны будут использовать новый термин.

Впервые Трамп предложил переименовать ИИ, выступая на ГА ООН ранее в сентябре. В своем выступлении он выразил надежду на то, что во всех документах США, а также во всем мире будет использоваться "гораздо более точный термин "суперинтеллект" вместо "искусственный интеллект".

Американский лидер тогда пояснил, что слово "искусственный" создает ложное представление о технологии как о чем-то "ненастоящем".