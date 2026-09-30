Поиск

Трамп переименовал ИИ в "суперинтеллект"

Трамп переименовал ИИ в "суперинтеллект"
Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании искусственного интеллекта (ИИ) в "суперинтеллект" (Super intelligence), сообщает Белый дом.

"Сегодня президент Трамп подписал указ, нацеленный на то, чтобы вместо термина "искусственный интеллект" использовать термин "суперинтеллект" (...) Это решение призвано привлечь внимание к постоянным технологическим инновациям и к безграничным возможностям, которые откроются для американского народа", - говорится в сообщении.

Указ предусматривает, что все федеральные ведомства, имеющие отношение к исполнительной власти, отныне должны будут использовать новый термин.

Впервые Трамп предложил переименовать ИИ, выступая на ГА ООН ранее в сентябре. В своем выступлении он выразил надежду на то, что во всех документах США, а также во всем мире будет использоваться "гораздо более точный термин "суперинтеллект" вместо "искусственный интеллект".

Американский лидер тогда пояснил, что слово "искусственный" создает ложное представление о технологии как о чем-то "ненастоящем".

США Дональд Трамп ИИ суперинтеллект
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп переименовал ИИ в "суперинтеллект"

 Трамп переименовал ИИ в "суперинтеллект"

В НАТО отреагировали на позицию Москвы относительно Калининграда

 В НАТО отреагировали на позицию Москвы относительно Калининграда

Fox News сообщил о планах Хегсета сократить на 20% число генералов в вооруженных силах США

 Fox News сообщил о планах Хегсета сократить на 20% число генералов в вооруженных силах США

Спецпосланник Трампа предложил смягчить санкции против РФ в обмен на освобождение заключенных

 Спецпосланник Трампа предложил смягчить санкции против РФ в обмен на освобождение заключенных

В Кремле заявили, что решения по активам иностранных компаний не нацелены на смену владельца

 В Кремле заявили, что решения по активам иностранных компаний не нацелены на смену владельца

Anthropic в проспекте IPO предупредила об угрозе ее технологий "существованию человечества"

 Anthropic в проспекте IPO предупредила об угрозе ее технологий "существованию человечества"

Наводнения в Бангкоке затронули 700 тыс. человек

 Наводнения в Бангкоке затронули 700 тыс. человек
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12002 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3800 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов