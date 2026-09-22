Трамп предложил переименовать ИИ в "суперинтеллект"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп заявил о том, что отныне в США искусственный интеллект (ИИ) будет называться "суперинтеллектом", и призвал другие страны последовать их примеру.

"С этого момента во всех документах США - и, надеюсь, во всем мире - будет использоваться гораздо более точный термин "суперинтеллект" вместо "искусственный интеллект", - заявил Трамп, выступая на Генассамблее ООН во вторник.

По его мнению, новый термин "звучит намного лучше". Он считает, что слово "искусственный" создает ложное представление о технологии как о чем-то "ненастоящем".

Трамп также выразил мнение, что предупреждения об угрозах от ИИ являются мистификацией. По его словам, те же люди, которые говорили о неминуемой гибели человечества из-за смены климата, теперь пугают общественность тем, что "роботы собираются напасть на человечество".

При этом Трамп отметил, что США будут внимательно следить за развитием ИИ, и подчеркнул, что в случае необходимости "Минюст и другие правоохранительные органы США готовы взять ситуацию под контроль".

Американский лидер также выразил готовность поощрять развитие технологий в этой сфере. "Я не собираюсь сдерживать развитие того, что станет масштабнее промышленной революции", - заявил он.

В последние недели в США активно обсуждают идею, согласно которой дальнейшую разработку ИИ следует притормозить и убедиться, что технология не представляет угрозу человечеству. В частности, за такие меры высказались главы крупнейших американских компаний, работающих в данной сфере.

В субботу Трамп также объявил о намерении сформировать специальную структуру - "силы искусственного интеллекта" - для участия в решении вопросов по дальнейшему развитию данной отрасли.