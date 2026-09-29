В НАТО отреагировали на позицию Москвы относительно Калининграда

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель Североатлантического альянса Эллисон Харт отвергла выраженную российской стороной обеспокоенность действиями НАТО в отношении Калининградской области, пишет во вторник газета "Фигаро".

Харт назвала доведенную до официальных лиц НАТО позицию Москвы "безответственной ядерной риторикой". Она подтвердила получение документа с позицией российской стороны и сообщила, что альянс ответил на него.

"Мы решительно осуждаем угрозу применения силы, включая любую безответственную ядерную риторику", - приводит издание слова пресс-секретаря НАТО.

Харт также заявила, что альянс не откажется от поддержки Украины.

Посольство РФ в Брюсселе, которое довело до международного секретариата НАТО и МИД Бельгии российскую позицию, опубликовало в соцсети X свой комментарий по поводу "эскалации военно-политической ситуации вокруг Калининградской области странами НАТО".

"Крайне озабочены провокационными заявлениями и шагами руководства Североатлантического альянса и государств-членов НАТО применительно к Калининградской области, являющейся неотъемлемой частью Российской Федерации. Фиксируем беспрецедентный рост военной активности блока у западных границ нашей страны. Расширяются инициативы по сдерживанию мнимой "российской угрозы", включая проведение масштабных учений, в ходе которых отрабатываются наступательные действия", - говорится в публикации.

Российская сторона предупредила, что "указанный авантюристический и безответственный курс резко повышает риски прямого вооруженного столкновения с нашей страной", заявили в посольстве. Там подчеркнули, что "Россия располагает необходимыми средствами для отражения возможной агрессии и готова применить весь имеющийся в распоряжении арсенал вооружения для защиты своей территории в случае попыток стран НАТО изолировать Калининградскую область от остальной части нашей страны".