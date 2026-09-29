Поиск

В НАТО отреагировали на позицию Москвы относительно Калининграда

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель Североатлантического альянса Эллисон Харт отвергла выраженную российской стороной обеспокоенность действиями НАТО в отношении Калининградской области, пишет во вторник газета "Фигаро".

Харт назвала доведенную до официальных лиц НАТО позицию Москвы "безответственной ядерной риторикой". Она подтвердила получение документа с позицией российской стороны и сообщила, что альянс ответил на него.

"Мы решительно осуждаем угрозу применения силы, включая любую безответственную ядерную риторику", - приводит издание слова пресс-секретаря НАТО.

Харт также заявила, что альянс не откажется от поддержки Украины.

Посольство РФ в Брюсселе, которое довело до международного секретариата НАТО и МИД Бельгии российскую позицию, опубликовало в соцсети X свой комментарий по поводу "эскалации военно-политической ситуации вокруг Калининградской области странами НАТО".

"Крайне озабочены провокационными заявлениями и шагами руководства Североатлантического альянса и государств-членов НАТО применительно к Калининградской области, являющейся неотъемлемой частью Российской Федерации. Фиксируем беспрецедентный рост военной активности блока у западных границ нашей страны. Расширяются инициативы по сдерживанию мнимой "российской угрозы", включая проведение масштабных учений, в ходе которых отрабатываются наступательные действия", - говорится в публикации.

Российская сторона предупредила, что "указанный авантюристический и безответственный курс резко повышает риски прямого вооруженного столкновения с нашей страной", заявили в посольстве. Там подчеркнули, что "Россия располагает необходимыми средствами для отражения возможной агрессии и готова применить весь имеющийся в распоряжении арсенал вооружения для защиты своей территории в случае попыток стран НАТО изолировать Калининградскую область от остальной части нашей страны".

НАТО Эллисон Харт Россия Калининградская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Спасатели обнаружили заблокированных в пещере в Крыму туристов

В НАТО отреагировали на позицию Москвы относительно Калининграда

Что произошло за день: вторник, 29 сентября

Рынок акций РФ во вторник превысил 2260п по индексу МосБиржи

 Рынок акций РФ во вторник превысил 2260п по индексу МосБиржи

Суд конфисковал 3 млрд руб. экс-главы "Русагро" и более 364 млн юаней и 35,1 млн руб. экс-жены Мошковича

Минобороны сообщило о крушении Ту-95 в Амурской области и гибели шести человек

Фракция партии "Единая Россия" выдвинула кандидатов в главы комитетов Госдумы

 Фракция партии "Единая Россия" выдвинула кандидатов в главы комитетов Госдумы

Фракция партии "Единая Россия" выдвинула Володина на пост председателя Госдумы

 Фракция партии "Единая Россия" выдвинула Володина на пост председателя Госдумы

Журналист Юрий Дудь заочно арестован в Москве за оправдание терроризма

Штрафы за нарушение ПДД можно будет оперативно получать в мессенджере Мах
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12002 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3800 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов