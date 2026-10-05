Лидер Йемена объявил о старте операции по освобождению столицы страны от хуситов

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Председатель Руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими заявил о старте операции "Рассвет Йемена", нацеленной на борьбу с хуситами и освобождение столицы страны Саны от них.

"Операция "Рассвет Йемена" по восстановлению государственных институтов, освобождению столицы Саны и завершению мятежа террористов-хуситов началась", - написал он в социальной сети X в понедельник.

Телеканал "Аль-Арабия" отмечает, что в понедельник военные Йемена атаковали позиции хуситов у Баб-эль-Мандебского пролива.

В воскресенье лидер Йемена объявил о начале масштабной операции, цель которой - вернуть контроль над занимаемыми хуситами районами страны.