Правительственные силы Йемена намерены полностью освободить страну от хуситов

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Минобороны международно признанного правительства Йемена в понедельник заявили, что в рамках начатой накануне военной операции их войска намереваются установить абсолютный контроль над страной и изгнать хуситов с ее территории.

"Мы стремимся восстановить государственный контроль над всеми провинциями Йемена и надеемся, что дальнейшие операции по освобождению территорий пройдут без проблем", - заявил помощник министра обороны Йемена генерал-майор Самир ас-Сабри в интервью телеканалу "Аль-Джазира".

Он добавил, что на первом этапе операции основное внимание уделяется восстановлению контроля над Баб-эль-Мандебским проливом и портовым городом Моха.

По мнению министра информации Йемена Муаммара Аль-Арьяни, контроль правительственных сил над стратегическими позициями в проливе будет "напрямую способствовать защите одного из самых важных морских путей в мире и обеспечению международной торговли и судоходства".

В свою очередь представитель йеменских вооруженных сил полковник Маджид ан-Назили в сообщении в соцсети X отметил, что после успехов йеменских сил хуситы бежали из районов вдоль побережья Красного моря. Он добавил, что правительственные войска также установили контроль над аэропортом в Дхубабе.

Ранее председатель Руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими объявил о начале операции по освобождению столицы страны Саны от хуситов, а 4 октября - о начале масштабной военной операции, цель которой - вернуть контроль над занимаемыми хуситами районами страны.

Этой осенью представители движения "Ансар Аллах" (хуситы) провели наступательную операцию и заняли йеменское побережье Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Этот крупный успех привел к обострению вооруженного конфликта хуситами с властями Йемена и с Саудовской Аравией.