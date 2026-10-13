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Лукашенко отрицает проникновение вооруженной белорусской группы в Латвию

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с силовым блоком во вторник в Минске опроверг заявления латвийских властей о проникновении в Латвию вооруженной группы с белорусской территории, "передает БелТА"

"Мы прекрасно знаем, об этом мне уже доложили, что это было сделано все как информационный повод получить деньги от Европейского союза самими латышами, - сказал он. - Мы к этому не имеем никакого отношения, что мы там проникли на их территорию - люди в масках, военные - кого-то схватили, захватили или затолкнули туда какую-то группу мигрантов. Большей глупости не придумаешь".

Ранее министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил, что 6 октября группа вооруженных неизвестных лиц в масках якобы пересекла латвийско-белорусскую границу. Они повредили элементы пограничной инфраструктуры и похитили камеры видеонаблюдения. Затем нарушители вернулись на белорусскую территорию еще до прибытия латвийского пограничного наряда.

Александр Лукашенко Белоруссия Латвия Янис Домбрава Евросоюз
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