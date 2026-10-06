Для сына экс-президента Киргизии Атамбаева запросили 7,5 лет лишения свободы

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Гособвинение запросило для сына экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева - Кадырбека Атамбаева 7,5 лет лишения свободы по делу о массовых беспорядках, сообщает во вторник пресс-служба Первомайского районного суда Бишкека.

В этом суде начались прения сторон по делу об организации массовых беспорядков, фигурантами которого являются представители партии "Социал-демократы", в том числе сын бывшего президента Кадырбек Атамбаев.

Сторона обвинения запросила для лидера партии "Социал-демократы" Темирлана Султанбекова девять лет лишения свободы, для Кадырбека Атамбаева - 7,5 лет.

Судебный процесс проходит в закрытом режиме.

В конце ноября 2025 года МВД Киргизии возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 278 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Киргизии.

"Социал-демократы" - оппозиционная политическая партия Киргизии, основана сторонниками Атамбаева в 2018 году.