Сын экс-президента Киргизии Атамбаева приговорен к четырем годам заключения

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Первомайский районный суд Бишкека приговорил сына экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева - Кадырбека Атамбаева к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о подготовке массовых беспорядков.

Как сообщает в четверг пресс-служба Первомайского суда, фигурантами дела об организации массовых беспорядков являются представители партии "Социал-демократы", в том числе сын бывшего президента Киргизии Атамбаева.

Лидера "Социал-демократов" Темирлана Султанбекова приговорили к семи годам колонии с конфискацией имущества с учетом предыдущего приговора по делу о подкупе голосующих. Бывшего депутата парламента Кубанычбека Кадырова оправдали.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

В конце ноября 2025 года МВД Киргизии возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 278 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Киргизии.

"Социал-демократы" - оппозиционная политическая партия Киргизии, основана сторонниками Атамбаева в 2018 году.