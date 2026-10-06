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В Германии задержан бывший глава службы внешней разведки Ханнинг

В Германии задержан бывший глава службы внешней разведки Ханнинг
Полиция у дома бывшего главы Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Аугуста Ханнинга
Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Август Ханнинг, возглавлявший в 1998-2005 годах Федеральную разведывательную службу Германии, задержан во вторник в земле Бавария по подозрению в работе на иностранную разведку, сообщает во вторник Associated Press.

Следователи полагают, что 80-летний мужчина, в частности, мог заниматься выведыванием государственных тайн, осуществлять попытки государственной измены и шпионажа.

Также задержали его бывшего помощника, которого подозревают в пособничестве шпионажу. Он и после отставки Ханнинга работал в Федеральной разведывательной службе – занимал пост главы администрации с 2012 года по март 2026 года. Прокуратура отмечает, что помощник имел доступ к конфиденциальной информации.

По версии следствия, в 2010 году Ханнинг договорился с помощником, что тот будет передавать ему важные разведданные в обмен на денежное вознаграждение. Предположительно, за это время он передал Ханнингу около 2 тыс. документов, многие из которых были секретными.

Ханнинг, в свою очередь, подозревается в том, что использовал информацию из документов при составлении аналитических отчетов для сотрудника иностранной службы разведки. Неизвестно, с какой страной Ханнинг вел контакты и дошла ли до того сотрудника секретная информация, отмечает Associated Press.

Германия Август Ханнинг
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