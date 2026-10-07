Азербайджан опроверг связь с делом экс-главы разведки ФРГ Ханнинга

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Сведения в СМИ, упоминающих Азербайджан в связи с расследованием в отношении бывшего главы Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Августа Ханнинга, являются дезинформацией и частью клеветнической кампании, проводимой в последнее время против страны, заявил Совет по медиа и вещанию Азербайджана.

"Вызывает серьезную обеспокоенность то, что необоснованные утверждения, связывающие Азербайджан с упомянутым расследованием, первоначально распространенные немецким изданием Der Spiegel, а впоследствии растиражированные (...) другими международными медиа, преподносятся широкой аудитории как факты. Введение подобных материалов в информационный оборот без ссылки на официальный источник расценивается как недопустимая информационная манипуляция", - отмечается в заявлении Совета.

Там считают, что силы, распространяющие такую дезинформацию, преследуют цель подорвать поступательно развивающиеся в последнее время азербайджано-германские отношения.

"Призываем субъектов международных медиа строго придерживаться основных принципов профессиональной журналистики, включая точность, объективность, ссылку на достоверные источники и принципы проверки информации, не допускать распространения ложной информации и манипулирования общественным мнением", - говорится в заявлении.

7 октября Der Spiegel написал, что Ханнинг, задержанный по подозрению в шпионаже, якобы мог готовить аналитический доклад для азербайджанской разведки. По данным издания, Ханнинг получил секретные документы через своего бывшего руководителя аппарата в BND и использовал их при подготовке аналитического материала.

6 октября Ханнинга задержали в Германии по подозрению в передаче секретной информации иностранным спецслужбам. Следствие подозревает Ханнинга в шпионаже, добывании государственной тайны и покушении на государственную измену. Вместе с ним был задержан бывший помощник Манфред Д., которого обвиняют в пособничестве.

Расследование в отношении Ханнинга идет на протяжении нескольких месяцев.