Франция провела испытание баллистической ракеты M51.3 без ядерного заряда

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Франция провела успешное испытание баллистической ракеты M51.3 без ядерного заряда, сообщает во вторник телеканал BFM TV.

Ракету запустили с ракетного подводного крейсера Le Vigilant в водах департамента Финистер на северо-западе страны. Ракета упала в северной части Атлантического океана "в сотнях километров от суши", заверили в Минобороны Франции.

"Запуск был осуществлен без ядерного заряда и в строгом соответствии с международными обязательствами Франции", - приводит телеканал заявление Минобороны.

Президент Франции Эмманeэль Макрон, наблюдавший за запуском с фрегата "Овернь", назвал испытание "невероятным успехом". "Наша политика ядерного сдерживания защищает и продолжит защищать нас", - написал он в соцсети X.



