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В Кремле расценили пуск французской баллистической ракеты как четкое послание

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Кремле расценивают состоявшийся во вторник пуск французской баллистической ракеты M51.3 без ядерного заряда как громкое и четкое послание, каковым это и назвал президент Франции Эммануэль Макрон, но считают, что любые проблемы лучше решать диалогом, а не показательными пусками ракет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Как громкое и чёткое послание, так и расцениваем - так, как он (Макрон - ИФ) сказал", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле расценивают слова президента Франции.

"Считаем, что любые проблемы нужно решать не показательными пусками ракет, а диалогом", - добавил он.

Европа, по словам Пескова, "одержима планами по милитаризации Европейского Союза, то есть экономического блока, по превращению его в военно-политический блок". Он пояснил, что в этом случае объединение будет иметь три направления деятельности: экономическое, военное и военно-политическое.

"Это плохо, потому что они свою идентичность в области обороны и безопасности строят на базе конфронтации с Российской Федерацией. Это тупиковый путь. Как показывает история, ни к чему хорошему это не приводит", - сказал в связи с этим Песков.

В то же время он заверил, что Россия отслеживает все подобные планы и действия. "Мы, и президент об этом неоднократно говорил, мы принимаем все необходимые меры по обеспечению на стратегическом уровне нашей национальной безопасности. Но при этом, так же, как неоднократно говорил президент, мы открыты для диалога", - добавил он.

Дмитрий Песков Франция
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