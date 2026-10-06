Власти Калифорнии раскритиковали Трампа, которого не огорчило бы уничтожение Лос-Анджелеса

Дональд Трамп на республиканском митинге в Небраске Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс раскритиковали высказывания президента США Дональда Трампа о том, что он не стал бы сожалеть, если бы враги его страны уничтожили Лос-Анджелес и Сан-Диего, сообщают американские СМИ.

"Давайте внесём ясность: президент призывает к нападению на более чем 10 миллионов жителей США в двух крупнейших городах Америки, - заявили в пресс-службе Ньюсома. - Это ненормально. Всё это ненормально. И мы будем напоминать об этом людям каждый день".

"Президент Соединённых Штатов предположил, что иностранное правительство может напасть на Лос-Анджелес", - заявила Басс.

"Его высказывания в адрес нашего города опасны и потенциально могут поставить под угрозу нашу безопасность. Роль президента - защищать страну, а не активно угрожать ей и подстрекать к покушениям на жизни американцев. Мы, жители Лос-Анджелеса, знаем, как сплотиться перед лицом безответственных угроз и защитить наш город", подчеркнула она.

Высказывание Трампа прозвучало на республиканском митинге в Небраске в понедельник вечером. "Они могут стереть с лица земли целый город. Пусть сотрут с лица земли Лос-Анджелес. Пусть сотрут с лица земли Сан-Диего", - сказал Трамп, имея в виду конфликт США с Ираном, и толпа разразилась одобрительными возгласами.

Трамп присутствовал на предвыборном митинге в поддержку сенатора Пита Рикеттса, республиканца от штата Небраска, в преддверии промежуточных выборов. Согласно опросам, Рикеттс неожиданно столкнулся с серьезной конкуренцией со стороны независимого кандидата Дэна Осборна.

На высказывание Трампа ответил и мэр Сан-Диего Тодд Глория, назвав слова президента "безрассудными". "Сан-Диего - это не сопутствующий ущерб, - сказал Глория. - Мы не расходный материал... Не впутывайте наш город в свои безрассудные разговоры о войне".

Калифорния считается одним из оплотов Демократической партии, выступающей против Трампа и его Республиканской партии.