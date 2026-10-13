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Экономическая политика Трампа устраивает 28% американцев

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU -Только 28% граждан США довольны тем, как американский президент Дональд Трамп решает экономические проблемы в стране, сообщает The Hill со ссылкой на данные опроса Financial Times/Focaldata. Опрос проводился 2-4 октября среди 2275 граждан. Погрешность составила 2,5 процентных пункта.

Рейтинг одобрения президента США составляет 34%.

Американские СМИ отмечают, что недовольство граждан экономической политикой Трампа может свидетельствовать о шансе на успех демократов на промежуточных выборах в Конгресс США. Ранее на съезде Республиканской партии в Техасе Трамп пообещал согражданам дивиденды, если партия победит в обеих палатах Конгресса США.

"Если победят республиканцы на выборах в Палату представителей и в Сенат США, в обе палаты, вы победите вместе с нами. Я выплачу дивиденды в размере $5 тысяч каждому взрослому гражданину США", - заявил президент США.

Конгресс Дональд Трамп США
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