Поиск

Фон дер Ляйен настаивает, что к концу 2027 года ЕС сведет к нулю импорт газа из РФ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что благополучие Евросоюза остаётся уязвимым перед событиями, которые он не в состоянии контролировать, пока ЕС зависит от поставок нефти и газа.

"Импортируя ископаемое топливо, мы импортируем и сопутствующие ему потрясения и кризисы. Поэтому мы должны изменить подход к потреблению энергии. Нам необходимо уже сегодня сделать стратегический выбор, чтобы обеспечить нашу энергетическую независимость в будущем. Это означает замену ископаемого топлива чистой электроэнергией, произведенной здесь, в Европе", - сказала глава ЕК во вторник в Европарламенте.

Фон дер Ляйен отметила усилия по диверсификации поставок энергоносителей в ЕС. По ее словам, были существенно увеличены инвестиции в собственные источники экологически чистой энергии.

"Сегодня доля российского газа в нашем импорте сократилась с 45% до 12%. И к концу следующего года мы сведем этот показатель к нулю. Кроме того, более 70% нашей электроэнергии сегодня вырабатывается из собственных чистых источников - возобновляемых и атомных. Благодаря решениям, принятым нами в 2022 году, сегодня мы менее уязвимы и находимся в более выгодном положении", - заявила председатель Еврокомиссии.

Евросоюз Урсула фон дер Ляйен ЕК Еврокомиссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Проработкой встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС пока никто не занимался

МВД Франции оценило число протестующих школьников и студентов в 250 тысяч

 МВД Франции оценило число протестующих школьников и студентов в 250 тысяч

Фон дер Ляйен настаивает, что к концу 2027 года ЕС сведет к нулю импорт газа из РФ

Власти Калифорнии раскритиковали Трампа, которого не огорчило бы уничтожение Лос-Анджелеса

 Власти Калифорнии раскритиковали Трампа, которого не огорчило бы уничтожение Лос-Анджелеса

РСТ предупредил о возможном сокращении выдачи шенгенских виз в 2027 году

В Германии задержан бывший глава службы внешней разведки Ханнинг

 В Германии задержан бывший глава службы внешней разведки Ханнинг

Более 10 граждан Индии пострадали из-за удара по судну в Ормузском проливе

Рубио призвал Россию предоставить больше данных об иркутской инфекции

 Рубио призвал Россию предоставить больше данных об иркутской инфекции

Глава Chevron прогнозирует рост спроса на нефть и газ и после ближневосточного конфликта

Рубио заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается

 Рубио заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12133 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3839 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов