Фон дер Ляйен настаивает, что к концу 2027 года ЕС сведет к нулю импорт газа из РФ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что благополучие Евросоюза остаётся уязвимым перед событиями, которые он не в состоянии контролировать, пока ЕС зависит от поставок нефти и газа.

"Импортируя ископаемое топливо, мы импортируем и сопутствующие ему потрясения и кризисы. Поэтому мы должны изменить подход к потреблению энергии. Нам необходимо уже сегодня сделать стратегический выбор, чтобы обеспечить нашу энергетическую независимость в будущем. Это означает замену ископаемого топлива чистой электроэнергией, произведенной здесь, в Европе", - сказала глава ЕК во вторник в Европарламенте.

Фон дер Ляйен отметила усилия по диверсификации поставок энергоносителей в ЕС. По ее словам, были существенно увеличены инвестиции в собственные источники экологически чистой энергии.

"Сегодня доля российского газа в нашем импорте сократилась с 45% до 12%. И к концу следующего года мы сведем этот показатель к нулю. Кроме того, более 70% нашей электроэнергии сегодня вырабатывается из собственных чистых источников - возобновляемых и атомных. Благодаря решениям, принятым нами в 2022 году, сегодня мы менее уязвимы и находимся в более выгодном положении", - заявила председатель Еврокомиссии.