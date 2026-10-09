Аналитики прогнозируют дефицит газа в Европе предстоящей зимой

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Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Евросоюзу грозит зимний дефицит газа, из-за чего ЕС, возможно, придется в экстренном порядке искать замену утраченным объемам энергоносителей, сообщило Politico со ссылкой на отчет американского Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA).

Этот дефицит создает угрозу резкого роста счетов за электроэнергию и введения принудительных мер по экономии ресурсов, если союзу не удастся найти альтернативные источники поставок. Поскольку конфликт на Ближнем Востоке продолжает нарушать глобальные цепочки поставок энергоносителей, этой зимой ЕС столкнется с общим дефицитом природного газа в объеме до 14 млрд кубометров, пишет издание. Это составляет около 7% от потребностей союза - объем, достаточный для энергоснабжения от 10 до 12 млн европейских домохозяйств.

Politico отмечает аналогичные выводы ключевого доклада Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), представленного 8 октября национальным энергетическим ведомствам.

Запасы газа в ЕС упали до самого низкого уровня для этого времени года за весь период наблюдений с 2011 года, составив чуть более 70%. Это произошло из-за высоких цен, сделавших для трейдеров более выгодной продажу газа летом, нежели его закачку в хранилища для последующего использования зимой, констатируют аналитики.

Учитывая, что цены на газ находятся на максимумах за последние почти четыре года, а поставки ограничены из-за конфликта на Ближнем Востоке, возможности Европы по обеспечению ресурсами в случае суровой зимы весьма ограничены, отмечают в IEEFA.

И хотя это не обязательно означает, что газ в хранилищах союза закончится полностью, это указывает на возможную нехватку в них 7 млрд кубометров газа. Подобная ситуация может вынудить страны ЕС закупать газ по высоким ценам на все более нестабильных мировых рынках или даже потребовать сократить потребление, если найти новые источники поставок не удастся, говорится в публикации.

Отчет ENTSOG по поставкам на зиму 2026-2027 годов предупреждает: если импорт сжиженного природного газа будет ограничен или даже останется на "оптимальном" уровне в условиях холодной зимы, запасы в хранилищах могут упасть до 11%, что является пороговым уровнем, необходимым для стратегического резерва, который трудно использовать в обычном порядке.

Если страны рассчитывают довести свои запасы до 30% к концу зимы, чтобы не подвергать себя повышенному риску в случае будущих похолоданий, им придется либо сократить потребление, либо просто ограничить поставки потребителям в объеме, эквивалентном 7% от общего спроса, прогнозирует ENTSOG.

"Дополнительное давление создает предстоящий общеевропейский запрет на долгосрочные контракты по поставкам российского СПГ, который вступит в силу в январе. Согласно отчету IEEFA, это приведет к сокращению импорта газа в Европу еще на 7 млрд кубометров", - отмечает Politico.