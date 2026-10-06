Поиск

США обещают нарастить военное присутствие в Исландии только с согласия Рейкьявика

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио во вторник заявил, что Вашингтон не будет наращивать военное присутствие в Исландии, если того не пожелает Рейкьявик.

"Мы никогда не будем делать что-либо без сотрудничества с местными властями", - ответил он журналистам на пресс-конференции в исландской столице.

В миреАмериканского посла вызвали в МИД Исландии из-за публикации ТрампаЧитать подробнее

По словам Рубио, Исландия обладает важной инфраструктурой и технологиями. Он подчеркнул, что эта страна занимает стратегическое положение и играет значимую роль в вопросах коллективной безопасности США, стран НАТО, а также всего Арктического региона.

Госсекретарь США прибыл в Рейкьявик накануне и встретился там с главой МИД Исландии Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир и премьером страны Криструн Фростадоуттир. Как отметила глава исландского МИД, стороны обсудили углубление сотрудничества между странами, в частности в сфере технологий, инвестиций и экономики.

Марко Рубио Исландия США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 6 октября

Проработкой встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС пока никто не занимался

МВД Франции оценило число протестующих школьников и студентов в 250 тысяч

 МВД Франции оценило число протестующих школьников и студентов в 250 тысяч

Фон дер Ляйен настаивает, что к концу 2027 года ЕС сведет к нулю импорт газа из РФ

Власти Калифорнии раскритиковали Трампа, которого не огорчило бы уничтожение Лос-Анджелеса

 Власти Калифорнии раскритиковали Трампа, которого не огорчило бы уничтожение Лос-Анджелеса

РСТ предупредил о возможном сокращении выдачи шенгенских виз в 2027 году

В Германии задержан бывший глава службы внешней разведки Ханнинг

 В Германии задержан бывший глава службы внешней разведки Ханнинг

Более 10 граждан Индии пострадали из-за удара по судну в Ормузском проливе

Рубио призвал Россию предоставить больше данных об иркутской инфекции

 Рубио призвал Россию предоставить больше данных об иркутской инфекции

Глава Chevron прогнозирует рост спроса на нефть и газ и после ближневосточного конфликта
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12134 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3839 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов