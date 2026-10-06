США обещают нарастить военное присутствие в Исландии только с согласия Рейкьявика

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио во вторник заявил, что Вашингтон не будет наращивать военное присутствие в Исландии, если того не пожелает Рейкьявик.

"Мы никогда не будем делать что-либо без сотрудничества с местными властями", - ответил он журналистам на пресс-конференции в исландской столице.

По словам Рубио, Исландия обладает важной инфраструктурой и технологиями. Он подчеркнул, что эта страна занимает стратегическое положение и играет значимую роль в вопросах коллективной безопасности США, стран НАТО, а также всего Арктического региона.

Госсекретарь США прибыл в Рейкьявик накануне и встретился там с главой МИД Исландии Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир и премьером страны Криструн Фростадоуттир. Как отметила глава исландского МИД, стороны обсудили углубление сотрудничества между странами, в частности в сфере технологий, инвестиций и экономики.