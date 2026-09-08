Американского посла вызвали в МИД Исландии из-за публикации Трампа

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Глава исландского МИД Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир вызвала посла США Билли Лонга из-за опубликованного американским президентом Дональдом Трампом изображения, на котором Исландия изображена под флагом США, передает телерадиовещательная компания RUV.

"Позиция Исландии была четко выражена: подобная публикация абсолютно недопустима", - говорится в сообщении МИД.

В понедельник Трамп опубликовал в соцсети Truth Social карту, на которой Исландия и ряд других государств, в частности, Канада и Мексика, окрашены в цвета американского флага.