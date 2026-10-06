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ЕК представила пакет мер по подготовке ЕС к будущему расширению

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) приняла во вторник пакет документов по пересмотру политики в преддверии расширения ЕС.

"Будущее Европы зависит от того, какой выбор мы сделаем сегодня. Расширение нашего союза - это геополитическая необходимость. Сегодня мы закладываем основу для того, чтобы расширенный союз стал также и более сильным: более устойчивым, более эффективным и твердо опирающимся на ценности и правила, которые определяют нашу сущность. По мере того как страны-кандидаты продвигаются по пути реформ, ЕС должен быть готов принять их в свои ряды", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, "это означает подготовку наших институтов, адаптацию политики к новым реалиям и обеспечение того, чтобы наш бюджет отражал наши общие амбиции".

В принятых документах определены "стратегические ориентиры и меры, необходимые для подготовки союза к будущему расширению".

В представленном пакете описывается, как действующая договорно-правовая база и будущие договоры о вступлении могут быть использованы для подготовки союза к увеличению числа государств-членов.

Также предлагается ряд защитных механизмов для будущих договоров о вступлении, призванных обеспечить неукоснительное выполнение обязательств, принятых в ходе переговоров о вступлении, и после присоединения к союзу.

Кроме того, этот пакет мер, по замыслу ЕК, призван "укрепить процесс поэтапной интеграции, делая его более согласованным, структурированным и предсказуемым".

В Брюсселе считают, что усовершенствованный процесс будет способствовать подготовке стран-кандидатов к членству в ЕС "за счет их более раннего участия в отдельных направлениях политики союза при условии выполнения соответствующих требований".

В рамках пакета мер 2026 года по расширению ЕС Еврокомиссия представит ориентировочные "дорожные карты" для Черногории, Албании, Молдавии и Украины "при условии сохранения ими динамики реформ". Также будет представлен "целостный подход к поэтапной интеграции, включая определение важнейших стратегических областей", сообщила ЕК.

ЕК ЕС
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