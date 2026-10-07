Посольство России в Молдавии считает, что ЕС не против российских войск в Приднестровье

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Посольство России в Молдавии полагает, что Евросоюз не возражает против пребывания российских войск в Приднестровье. Так дипмиссия прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас.

"Ситуация в приднестровском регионе Молдавии остается хрупкой. Экономическая модель Приднестровья вскоре станет неустойчивой, что делает шаги Кишинева к социально-экономической реинтеграции более актуальными. Приднестровье не станет препятствием на европейском пути Молдавии", - заявила Каллас 5 октября на совместной пресс-конференции с премьер-министром Молдавии Василием Тофаном.

"Обратили внимание на заявление Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности К.Каллас от 5 октября о том, что приднестровский конфликт не является препятствием для вступления Молдавии в Евросоюз. Делаем вывод, что в Брюсселе фактически согласны с присутствием на территории ЕС российских войск, размещенных в Приднестровье согласно Договору о принципах мирного урегулирования от 1992 года. Отрадно наблюдать признание их роли как гаранта стабильности в регионе", - заявило посольство.

"Вполне возможно, - отмечается в комментарии, - что озвученный К.Каллас сценарий станет шагом в сторону формирования евразийской системы равной и неделимой безопасности".