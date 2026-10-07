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РФ за 9 месяцев увеличила выручку от рыбного экспорта в Бразилию в 15 раз

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - РФ за девять месяцев этого года экспортировала в Бразилию рыбы на $3,54 млн, что в 15 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года ($233,5 тыс.). В натуральном выражении поставки выросли в три раза, до 580 тонн со 193,2 тонны, сообщили "Интерфаксу" в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) по результатам анализа данных бразильской таможенной статистики.

"Такая динамика во многом объясняется невысокой базой прошлого года и в первую очередь обеспечена началом поставок в Бразилию российской трески, которой в аналогичном периоде 2025 года не было", - пояснили в ассоциации.

Основу экспорта составили минтай и треска: совокупный объем их поставок достиг 552,3 тонны на сумму $3,34 млн. Это составило 95% физического объема и 94% стоимости российского рыбного экспорта в Бразилию.

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В ассоциации отметили, что российские экспортеры продолжают осваивать бразильский рынок с поставками клипфиска (солено-сушеные пласты трески). Сейчас это ключевой по стоимости продукт российского экспорта в Бразилию. За девять месяцев 2026 года отгружено 166,2 тонны на $2,63 млн, что составило 74% стоимости всех российских рыбных поставок в эту страну.

Причем поставки клипфиска ускоряются. В сентябре отгружено вдвое больше, чем в любом из предыдущих месяцев (48,3 тонны на $851 тыс.). Доля России в объеме бразильского импорта клипфиска выросла до 15,2% против 12,4% месяцем ранее. Основным поставщиком остается Норвегия, однако ее доля год к году снизилась с 92,5% до 76,8% при сохранении более высокой цены, чем у российской сушеной трески ($17,3 против $15,8 за кг).

Экспорт мороженой трески из России в Бразилию за 9 месяцев составил 15,1 тонны на $136,6 тыс. Всего продукции из трески поставлено 181,3 тонны на $2,77 млн.

Как сообщили в ассоциации, крупнейшей товарной позицией российского рыбного экспорта в Бразилию по объему остается минтай (64%). В годовом выражении объем поставок вырос почти вдвое (с 193,2 до 371 тонны), экспортная выручка увеличилась в 2,4 раза (с $233,5 тыс. до $569 тыс.). Средняя цена повысилась на 27%, до $1,53 за кг.

Весь мороженый минтай, импортированный Бразилией за девять месяцев этого года, был российским, тогда как годом ранее 18% объема занимал Китай.

Вместе с тем в ассоциации отметили, что доля РФ на рынке Бразилии по объему остается небольшой, но она продемонстрировала рост до 0,25% с 0,09% годом ранее.

"Среди стран БРИКС динамику российского рыбного экспорта по-прежнему определяет Китай, а Бразилия остается перспективным направлением с растущим рынком. При этом сохраняется такой ограничительный фактор, как ввозные пошлины: наши экспортеры сталкиваются с конкуренцией со стороны продукции из стран MERCOSUR, имеющей беспошлинный доступ на бразильский рынок", - заявили в АСРФ.

РФ Бразилия
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