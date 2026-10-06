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Либерийский танкер подвергся атаке безэкипажными катерами у побережья Черного моря

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Судно с грузом нефти, идущее под флагом Либерии, подверглось атаке безэкипажными катерами, сообщило министерство транспорта РФ по итогам заседания штаба по ликвидации последствий атаки на танкер "Афрамакс Рио" у побережья Черного моря.

"Экипаж в составе 23 человек (все - граждане Индии) спасен, по предварительной информации, пострадавших нет", - сообщили в Минтрансе.

"В настоящее время в акватории Черного моря происходит открытое горение нефти. Приступить к тушению можно будет после снижения его интенсивности, когда станет возможным безопасное сближение спасательных судов с танкером. Имеющихся сил и средств для ликвидации последствий достаточно", - добавили в министерстве.

Мэр города Сочи Андрей Прошунин сообщил, что на текущий момент Росгидрометцентр проводит оперативный расчет направления продуктов горения. Кроме того, автоматический пост контроля на постоянной основе ведет мониторинг качества воздуха и воды. Рано утром начнется подробный анализ и визуальный контроль ситуации.

"Городским оперативным штабом принято решение временно ограничить доступ на морские набережные и пляжные территории. Прошу жителей и гостей Сочи не подвергать себя опасности и дождаться официального решения об их открытии", - написал Прошунин в Max.

"Координируем действия всех служб, оцениваем обстановку и принимаем необходимые меры для ликвидации горения", - добавил он.

Минтранс Росгидромет Либерия
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Либерийский танкер подвергся атаке безэкипажными катерами у побережья Черного моря

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