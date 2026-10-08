Лондон ввел санкции в отношении банка "Столичный кредит"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Великобритания включила в санкционный список банк "Столичный кредит", говорится в публикации на сайте правительства страны.

КБ "Столичный кредит" работает на базовой лицензии и специализируется на расчетно-кассовом обслуживании и кредитовании предприятий МСБ, а также валютно-обменных операциях и операциях с драгоценными металлами. Банк представлен головным офисом в Москве и двумя дополнительными офисами в Санкт-Петербурге и Самаре.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" в январе 2026 года отмечало, что фокус стратегии развития банка направлен на развитие направления РКО для клиентов, преимущественно в области ВЭД, а также операций с памятными монетами и драгоценными металлами.

Банк "Столичный кредит" по итогам второго квартала 2026 года занимает 257-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".