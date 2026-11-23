В Эстонии начались учения стран НАТО Pikne 2026

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Эстонии начались трехнедельные совместные многонациональные учения стран НАТО Pikne 2026 под руководством Эстонской дивизии Сил обороны, они продлятся до 11 декабря, сообщил Генштаб ВС Эстонии.

"Цель учений - отработка взаимодействия и повышение оперативной совместимости с союзными подразделениями из Франции и Великобритании для отражения общего врага в составе объединенных многонациональных сил", - говорится в сообщении.

Основные мероприятия будут проходить преимущественно в северной части Эстонии. Первый этап будет посвящен подготовке артиллерийского полка дивизии, в рамках которого на второй неделе учений пройдут стрельбы на центральном полигоне Сил обороны Эстонии. С 4 по 7 декабря пройдут полевые учения с участием Эстонской лиги обороны, дивизионных частей и подразделений базирующегося в Эстонии многонационального боевого контингента НАТО.

"В заключительной фазе кульминацией учений станут учения с боевой стрельбой, в ходе которых огневая батарея отработает порядок ведения огня во взаимодействии с огневой группой французского контингента. Это даст нам хорошую возможность проверить, насколько совместимы наши системы командования и связи", - прокомментировал командир артиллерийского полка Марко Томенчук.

В учениях примут участие около 1000 военнослужащих Эстонии и союзных войск.

Многонациональные боевые группы НАТО дислоцированы в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. В составе передовых сил союзников в обороне Эстонии участвуют подразделения из Великобритании и Франции.