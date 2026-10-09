Финляндия ужесточает условия предоставления гражданства
Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Финляндии для получения гражданства нужно будет сдать тест, реформа будет проведена в марте следующего года, сообщила в пятницу Служба иммиграции страны.
"Предоставление гражданства несколько раз ужесточалось, и введение теста на гражданство - последняя часть этой реформы. Ранее уже были внесены изменения, например, в регулирование периода проживания и требования к доходу", - приводятся слова генерального директора финской иммиграционной службы Илкки Хаахтела.
По ее словам, необходимые для получения гражданства знания можно будет продемонстрировать с помощью специального теста, экзамена на аттестат или получения в Финляндии высшего образования на финском или шведском языке.
Реформа будет проведена в начале марта 2027 года. Она касается кандидатов на получение гражданства в возрасте от 18 до 64 лет.
За проведение теста на гражданство отвечает Служба иммиграции.