Финляндия ужесточает условия предоставления гражданства

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Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Финляндии для получения гражданства нужно будет сдать тест, реформа будет проведена в марте следующего года, сообщила в пятницу Служба иммиграции страны.

"Предоставление гражданства несколько раз ужесточалось, и введение теста на гражданство - последняя часть этой реформы. Ранее уже были внесены изменения, например, в регулирование периода проживания и требования к доходу", - приводятся слова генерального директора финской иммиграционной службы Илкки Хаахтела.

По ее словам, необходимые для получения гражданства знания можно будет продемонстрировать с помощью специального теста, экзамена на аттестат или получения в Финляндии высшего образования на финском или шведском языке.

Реформа будет проведена в начале марта 2027 года. Она касается кандидатов на получение гражданства в возрасте от 18 до 64 лет.

За проведение теста на гражданство отвечает Служба иммиграции.